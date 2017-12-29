Приставы напомнят россиянам перед Новым годом о долгах

Судебные приставы приступили к дежурству в зданиях крупных международных аэропортов, чтобы консультировать россиян, которых не выпускают из страны из-за долгов.

Об этом рассказало в пресс-службе ФССП России в пятницу, 29 декабря.

«В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Впрочем, даже если гражданин прямо в аэропорту, с помощью интернета или терминала оплатит свой долг, вылететь он сможет только после того, как информация об оплате задолженности отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Акция продлится до 9 января 2018.

22 декабря портал iz.ru рассказал о том, что долги в размере 100 тыс. рублей заставили жительницу Перми прятаться в сумке.

Женщина задолжала более 100 тыс. рублей по выплате алиментов на двух своих детей. Пристав не раз извещал неплательщицу об уголовной ответственности за отсутствие перечислений, но женщина предпочитала скрываться и вести асоциальный образ жизни.