Обвинение в кибератаке на компьютеры полиции Вашингтона предъявлено двум румынам

Минюст США предъявил двум гражданам Румынии, Михаю Александру Исванке и Эвилину Чисмара, обвинения в кибератаках на компьютерные системы полиции в Вашингтоне.

Информацию об этом распространило само ведомство в пятницу, 29 декабря.

Румыны выбрали неудачное время для рассылки вируса-вымогателя, блокирующего компьютеры, — за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.

«Этот случай имел наивысший приоритет из-за его влияния на защитную миссию секретной службы и потенциальный эффект на план обеспечения безопасности инаугурации президента в 2017 году», — цитирует сообщение ТАСС.

Граждан Румынии задержали 15 декабря, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

29 ноября сообщалось, что выходец из Казахстана, гражданин Канады Карим Баратов, признал свою вину в осуществлении масштабного взлома учетных записей пользователей американского почтового сервиса Yahoo! в 2014 году. Приговор кибервзломщику может быть объявлен 20 февраля 2018 года в суде Сан-Франциско. Ему грозят как максимум 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. по каждому пункту обвинения.