Трое силовиков погибли при атаке у Каира

К югу от Каира неизвестные совершили атаку на сотрудников силовых структур Египта, три человека погибли. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал «Сада аль-Баляд».

Неизвестные открыли огонь по стражам порядка у КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф 28 декабря. Погибшими являются два офицера и срочник.

Ранее, 28 декабря, было совершено нападение на военнослужащих около населенного пункта Бир-эль-Абд. В результате атаки погибли семь человек, среди них офицер армии Египта. Также в декабре боевики обстреляли аэропорт у города Эль-Ариш, один военнослужащий погиб.