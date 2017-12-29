Прямой эфир

Строительство способно стать новым драйвером российской экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое жилье и низкие ипотечные ставки могут стать драйвером российской экономики в 2018–2035 годах. Об этом говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России», с которым ознакомились «Известия».

Российское строительство в ближайшие 17 лет совершит рывок. Его среднегодовые темпы роста в 2021–2025 годах составят 5,1%. А в 2018–2035 годах в среднем 4,2%. Таким образом, ежегодный вклад строительства в ВВП может составить 0,45–0,75 процентного пункта в зависимости от региона.

По оценке Минэкономразвития, уже в 2017 году рост строительной отрасли составит 4,2%.

«Производственное строительство будет увеличиваться за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал. Жилищное — благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья», — считает один из авторов доклада, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Строительство ускорит рост экономики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство жилья в Москве за счет бюджета вырастет в ближайшие годы
В Москве в уходящем году построили 8 млн кв. м недвижимости

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017