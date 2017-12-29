Строительство способно стать новым драйвером российской экономики

Новое жилье и низкие ипотечные ставки могут стать драйвером российской экономики в 2018–2035 годах. Об этом говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России», с которым ознакомились «Известия».

Российское строительство в ближайшие 17 лет совершит рывок. Его среднегодовые темпы роста в 2021–2025 годах составят 5,1%. А в 2018–2035 годах в среднем 4,2%. Таким образом, ежегодный вклад строительства в ВВП может составить 0,45–0,75 процентного пункта в зависимости от региона.

По оценке Минэкономразвития, уже в 2017 году рост строительной отрасли составит 4,2%.

«Производственное строительство будет увеличиваться за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал. Жилищное — благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья», — считает один из авторов доклада, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.

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Строительство ускорит рост экономики