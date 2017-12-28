Прямой эфир

Сын экс-напарника Клинтон по выборам оштрафован на $236 за сопротивление полиции

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын бывшего кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, сенатора Тима Кейна, был оштрафован на $236 за сопротивление полиции.

Информацию об этом в четверг, 28 декабря, распространило агентство Ассошиэйтед Пресс.

25-летний Линвуд Майкл Кейн участвовал 4 марта в акции в поддержку Дональда Трампа, где он сцепился со сторонниками демократов, сообщает ТАСС.

Его отец, Тим Кейн, более не планирует участвовать в президентских выборах и, по его словам, сосредоточится на работе в конгрессе.

Одной из самых масштабных акций протеста стала демонстрация в Вашингтоне 20 января, когда проходила церемония инаугурации избранного президента. На улицах происходили столкновения митингующих с полицией. Демонстрация в столице на следующий день прошла мирно, несмотря на значительное число участников — около 500 тыс. человек.

15 августа американский минюст пытался получить от интернет-провайдера данные участников акций протеста против президента Дональда Трампа. Провайдер отказался, ссылаясь на первую поправку конституции, защищающую право на выражение политических взглядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал своей заслугой сокращение в девять раз территории ИГ
Трамп разочарован поставками китайской нефти в КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017