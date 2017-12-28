Сын экс-напарника Клинтон по выборам оштрафован на $236 за сопротивление полиции

Сын бывшего кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, сенатора Тима Кейна, был оштрафован на $236 за сопротивление полиции.

Информацию об этом в четверг, 28 декабря, распространило агентство Ассошиэйтед Пресс.

25-летний Линвуд Майкл Кейн участвовал 4 марта в акции в поддержку Дональда Трампа, где он сцепился со сторонниками демократов, сообщает ТАСС.

Его отец, Тим Кейн, более не планирует участвовать в президентских выборах и, по его словам, сосредоточится на работе в конгрессе.

Одной из самых масштабных акций протеста стала демонстрация в Вашингтоне 20 января, когда проходила церемония инаугурации избранного президента. На улицах происходили столкновения митингующих с полицией. Демонстрация в столице на следующий день прошла мирно, несмотря на значительное число участников — около 500 тыс. человек.

15 августа американский минюст пытался получить от интернет-провайдера данные участников акций протеста против президента Дональда Трампа. Провайдер отказался, ссылаясь на первую поправку конституции, защищающую право на выражение политических взглядов.