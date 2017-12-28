Пакет с продуктами стал причиной эвакуации ТЦ в «новой Москве»

Подозрительным предметом в гипермаркете «Лента» в «новой Москве», из-за которого эвакуировали более 250 человек, оказался пакет с продуктами питания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Факт обнаружения бесхозного пакета подтвердили и в столичном главке МВД. Они установили, что сумка угрозы не представляет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эвакуация прошла в магазине «Лента» на 42-м км Калужского шоссе.