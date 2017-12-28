Суд продлил арест убийцы на «Мерседесе» на три месяца

Суд продлил арест Александра Ломова на три месяца. Убийца на «Мерседесе» просил рассмотреть его дело в особом порядке. Он заявил, что раскаивается в содеянном. В просьбе Ломову отказали, новое заседание состоится 11 января.

В декабре 2016-го Ломов на огромной скорости сбил прохожего на тротуаре. Водитель даже не попытался помочь пострадавшему. История получила широкий резонанс после того, как Ломов бежал. Полгода лихач скрывался за границей, его объявили в международный розыск. По поддельным документам он пытался получить гражданство Германии. Его экстрадировали в Россию.

Ломову грозит максимум пять лет тюрьмы. Но в данном случае наказание сокращается на полтора года.