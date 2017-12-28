Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о повышении зарплат командирам корабля с 2018 года. Командиры будут получать 650 тыс. рублей, рассказал глава авиакомпании Виталий Савельев в телеэфире канала «Россия 24».

Савельев добавил, что соответствующее решение принято в правлении. «Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные», — добавил он. Глава «Аэрофлота» добавил, что повышение зарплат для командиров экипажей должно привлечь летчиков из-за границы.

Российские пилоты выбирают в основном Китай из-за больших зарплат, добавил Савельев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение компании «Аэрофлот», которая готова за 5 рублей перевезти болельщиков российской сборной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.