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Президент Италии подписал указ о роспуске парламента

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Фото: Global Look Press/Insidefoto/imago stock&people/SamanthaxZucchi
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Президент Италии Серджио Матарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента страны. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сайт президента.

Указ был подписан после встречи главы государства с главами сената и платы депутатов.

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав спикеров двух палат парламента, в соответствии с 88 статьей конституции, подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов, который также был подписан председателем Совета министров Италии (Паоло Джентилони. — Ред), — цитирует сообщение ТАСС.

Новые парламентские выборы в стране состоятся 4 марта 2018 года. Правительство Италии подавать в отставку не будет, заявил премьер страны Паоло Джентилони.

Напомним, 17 декабря в Италию вернули останки изгнанного короля Виктора Эммануила III из Савойской династии. Он находился на троне на протяжении 46 лет. Его правление запомнилось поддержкой фашистского режима Бенито Муссолини.  В 1946 году решением всенародного референдума в стране была установлена республиканская форма правления.

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