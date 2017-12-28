Яшина оштрафовали на 30 тыс. рублей за несогласованную акцию в Москве

Мещанский суд Москвы в четверг, 28 декабря, оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина за нарушение правил организации и проведения общественного мероприятия. Как сообщает «Интерфакс», сумма взыскания составит 30 тыс. рублей.

Отмечается, что депутат был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Яшин был задержан ранее 28 декабря. Полиция составила в отношении него протокол об административном правонарушении несколькими днями ранее. В материале было указано, что публичное мероприятие, которое состоялось 24 декабря в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. На нем присутствовали около 300 человек, часть из них — представители СМИ и блогеры.