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Яшина оштрафовали на 30 тыс. рублей за несогласованную акцию в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Мещанский суд Москвы в четверг, 28 декабря, оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина за нарушение правил организации и проведения общественного мероприятия. Как сообщает «Интерфакс», сумма взыскания составит 30 тыс. рублей.

Отмечается, что депутат был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Яшин был задержан ранее 28 декабря. Полиция составила в отношении него протокол об административном правонарушении несколькими днями ранее. В материале было указано, что публичное мероприятие, которое состоялось 24 декабря в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. На нем присутствовали около 300 человек, часть из них — представители СМИ и блогеры.

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