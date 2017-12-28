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Охранникам магазинов «Перекресток» выдадут металлоискатели

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Охранников сети супермаркетов «Перекресток» снабдят металлоискателями, а у покупателей начнут опечатывать сумки. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Как отмечает газета, рекомендации по ужесточению мер безопасности в магазинах были отправлены и другим представителям потребрынка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Москвы усилили меры безопасности в общественном транспорте и на объектах инфраструктуры в связи с приближением новогодних праздников.

Кроме того, охранять россиян в период зимних каникул будут около 40 тыс. сотрудников Росгвардии.

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