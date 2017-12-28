300 семей должны быть переселены из аварийного жилья в Туле

300 семей должны быть переселены в первую очередь из аварийного жилья в Туле, сообщила пресс-служба администрации Тулы.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству строительства и жилищно-коммунальным службам области в первую очередь переселить 300 семей из 39 домов. Дома, в которых проживают эти семьи признаны аварийными, сообщило ИА «Тульские новости».

На участие в программе переселения можно будет подавать заявки после того, как минстроем и ЖКХ области будут определены и сформулированы критерии, по которым будут приниматься заявки.