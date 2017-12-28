СКР ходатайствует об аресте экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего владельца московской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который обвиняется в убийстве, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в суд», — приводит его слова сайт телеканала РЕН ТВ.

Утром 27 декабря на «Меньшевике» произошла стрельба. Аверьянов открыл огонь по людям, в результате чего погиб охранник, и забаррикадировался в здании. Злоумышленника удалось задержать, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В распоряжение портала iz.ru попала полицейская сводка, при помощи которой можно восстановить хронологию событий на «Меньшевике».