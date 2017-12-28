Столкнулись два автомобиля в Самарской области

Столкнулись два автомобиля в Нефтегорском районе в Самарской области, сообщила пресс-служба МВД области.

Авария произошла вчера поздно вечером, 27 декабря, в районе 23:00, на 70-м км дороги со стороны города Нефтегорск в сторону города Самары. Автомобиль Hyundai Creta под управлением 54-летней женщины не уступил дорогу автомобилю Ford, хотя у него было преимущество проезда, и допустила столкновение, сообщило НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель автомобиля Hyundai Creta. Она госпитализирована с различными травмами головы и груди. Причины и обстоятельства аварии уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.