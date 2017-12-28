МИД РФ назвал обстрел базы Хмеймим одним из звеньев цепи провокаций

Атака боевиками российской авиабазы Хмеймим в Сирии может быть «срежиссированной провокацией», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вечером 27 декабря СМИ сообщили, что российские ПВО перехватили две ракеты, которые были выпущены по Хмеймиму с территории провинции Идлиб. Два снаряда удалось отразить, еще один не долетел до места назначения.

«Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии», — приводит ее слова ТАСС.

Дипломат добавила, что Россия обеспокоена появлением у боевиков новых вооружений, с помощью которых они осуществляют «подобные вылазки». По ее словам, «подпитка террористических формирований вооружениями» до сих пор так и не прекратилась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минобороны РФ обвинило Вашингтон в создании новой армии из остатков боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии. Так, по данным ведомства, в провинции Эль-Хасека под присмотром американцев формируются банды, именуемые как «Новая сирийская армия».

О создании «Новой сирийской армии» сообщили и арабские СМИ. Они пишут, что возглавляемая США коалиция оказывает террористам техническую помощь, поставляет вооружение и занимается военной подготовкой. Предполагается, что численность нового формирования составит около 100 тыс. бойцов.