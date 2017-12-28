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Человек пострадал при пожаре в Липецкой области

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Человек пострадал при пожаре в селе Ксизово Задонского района Липецкой области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром, 28 декабря, в одном из частных домов на улице Кувшиновка. Пожарной бригадой был принят вызов в 9:51. Прибыв на место чрезвычайной ситуации, сотрудники обнаружили, что огнем охвачен жилой дом.

В результате пожара полностью сгорел частный жилой дом, есть пострадавший, он был госпитализирован. Причины пожара выясняются. Размер ущерба устанавливается, сообщило Lipetskmedia.

Пожар был ликвидирован выехавшим подразделением и добровольцами из пожарной дружины, также для тушения была использована одна единица техники.

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