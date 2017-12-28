Семь военных армии Египта убиты при нападении террористов

Террористы напали на военнослужащих Египта на севере Синайского полуострова, погибли семь военных. По данным ТАСС, нападение боевики совершили около населенного пункта Бир-эль-Абд.

Среди погибших есть офицер армии Египта, официальных данных и комментариев об инциденте пока нет.

В декабре в результате обстрела боевиками аэропорта на севере Синайского полуострова у города Эль-Ариш в Египте погиб один военнослужащий.

В ноябре в Бир-эль-Абде был совершен теракт в мечети Эр-Рауда, тогда погибли более 300 человек. Египет самым жестким образом ответит на унесший сотни жизней теракт в мечети на Синайском полуострове, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.