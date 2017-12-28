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Сборная Сербии будет жить на базе в Светлогорске во время ЧМ-2018

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Базу «Балтия» в Светлогорске выбрала для тренировок во время ЧМ-2018 федерация футбола Сербии. Футболисты будут проживать в отеле Falke Resort.

По словам спортивного директора сербской сборной, город чистый и аккуратный, он располагает к работе и отдыху. Кроме того, он находится поблизости от Калининграда, где сербы 22 июня встретятся со сборной Швейцарии.

Как отмечает Калининград.Ру, ранее была информация о том, что в Калининграде на время чемпионата остановится сборная Хорватии, однако она не подтвердилась.

Напомним, по результатам жеребьевки ФИФА определились восемь команд, которые приедут в Калининград. На стадионе на острове Октябрьский пройдут встречи сборных Англии и Бельгии (28 июня), Нигерии и Хорватии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), а также Испании и Марокко (25 июня).

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