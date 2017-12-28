Архитектурная подсветка появится на новых зданиях в Рязани

На новых зданиях в Рязани установят подсветку. В этой работе будут принимать участие и собственники, и арендаторы. На главных объектах в центре Рязани такая подсветка уже появилась.

Такие «подсвеченные дома» появятся в каждом районе города. В епархию переданы проекты подсветки ансамбля местного кремля и монастыря в Солотче. Это будет сделано в рамках контракта по повышению эффективности использования энергоресурсов системы уличного освещения.

По словам и.о. главы администрации города Сергея Карабасова, сейчас проверяется, как выполняется этот контракт. Впрочем, как отметил градоначальник, нарушения уже фиксируются. В частности, возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», сообщает РИА «7 новостей».