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Новая ледовая переправа открылась в Омской области

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Новая ледовая переправа открылась в Тевризовском районе Омской области, а на переправе в Знаменском районе увеличена грузоподъемность, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Через Иртыш открылась Бородинская ледовая переправа. Она соединяет населенные пункты Тевриз и село Бородинка. Толщина льда позволяет проезжать технике с грузоподъемностью не более 3 т.

На Знаменской переправе увеличена грузоподъемность. Теперь толщина льда позволяет проезжать технике с грузоподъемностью до 8 т, сообщило РИА «Омск-информ».

МЧС напоминает автовладельцам о том, что проезд в других местах по льду может быть опасен. Толщина льда не измеряется, и есть возможность провалиться. 

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