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Флешмоб проведут жители Хабаровска в новогоднюю ночь

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Жителей Хабаровска, решивших встретить Новый  год на главной площади города, ждет флешмоб. Акция запланирована на полночь. Под бой курантов собравшиеся зажгут бенгальские огни.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такой подарок хабаровчанам сделала местная пиротехническая компания.

Между тем власти города в этом году сделали набережную Хабаровска еще ярче. Колесо обозрения украсили 7,5 тыс. лампочек. Кабинки обогреваются. Если новогодняя ночь будет теплой, и колесо обозрения, и аттракционы будут работать до утра.

А в Москве у площади Революции открылась ледяная горка, длина которой достигает 100 м. Она установлена на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество». Горка будет работать и в новогоднюю ночь.

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