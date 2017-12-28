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Названа возможная причина потери связи с «Ангосатом»

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Фото: Госкорпорация «РОСКОСМОС»/roscosmos.ru
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Причиной потери связи с ангольским спутником «Ангосат» могла стать разрядка аккумуляторов, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» в связке с «Ангосатом». На следующий день связь со спутником была утеряна.

«По предварительным данным, связь на «Ангосате» пропала из-за разрядившихся аккумуляторов. Однако на тот момент спутник уже был сориентирован на Солнце и раскрыл панели солнечных батарей. Это позволило постепенно восстановить заряд в электросистеме аппарата», — сказал собеседник агентства.

На данный момент связь с космическим аппаратом удалось установить.

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