Прямой эфир

Спасатели эвакуировали с горы двух сноубордистов в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательная операция проведена в районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. За пределами трассы оказались два сноубордиста, приехавшие из Москвы. Самостоятельно они не смогли спуститься с горы. Их пришлось эвакуировать на вертолете.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», просьба о помощи поступила сотрудникам МЧС около 14 часов в среду, 27 декабря. Было принято решение отправиться к месту происшествия на вертолете МИ-8.

Двоих экстремалов необходимо было поднимать на лебедке, чтобы потоки воздуха от винтов не спровоцировали сход снежной лавины. К сноубордистам спустился спасатель и контролировал их подъем на борт вертолета.

Молодые люди были доставлены на базу МЧС. Госпитализация им не потребовалась, они самостоятельно покинули спасательный отряд.

В середине декабря в горах Сочи погиб сноубордист. Он разбился во время спуска с «дикого» склона. Трагедия произошла на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сноубордист из Москвы погиб на закрытом склоне в Кабардино-Балкарии
Инцидент произошел в районе горы Чегет
Горнолыжник и сноубордист столкнулись в горах Сочи
Один человек погиб, второй находится в реанимации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017