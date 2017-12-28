Спасатели эвакуировали с горы двух сноубордистов в Сочи

Спасательная операция проведена в районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. За пределами трассы оказались два сноубордиста, приехавшие из Москвы. Самостоятельно они не смогли спуститься с горы. Их пришлось эвакуировать на вертолете.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», просьба о помощи поступила сотрудникам МЧС около 14 часов в среду, 27 декабря. Было принято решение отправиться к месту происшествия на вертолете МИ-8.

Двоих экстремалов необходимо было поднимать на лебедке, чтобы потоки воздуха от винтов не спровоцировали сход снежной лавины. К сноубордистам спустился спасатель и контролировал их подъем на борт вертолета.

Молодые люди были доставлены на базу МЧС. Госпитализация им не потребовалась, они самостоятельно покинули спасательный отряд.

В середине декабря в горах Сочи погиб сноубордист. Он разбился во время спуска с «дикого» склона. Трагедия произошла на горнолыжном курорте «Роза Хутор».