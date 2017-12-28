Мужчина в новой квартире нашел 4 кг ртути в Челябинске, сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы.

Новый владелец жилья по улице Харлова решил сделать ремонт. В подвальном помещении им была обнаружена стеклянная банка с ртутью, и мужчина сразу же вызвал спасателей. После прибытия на место происшествия спасатели конфисковали банку с веществом, сообщило ИА «Ура.ру».

Банку с содержащейся в ней ртутью передали в Центр гражданской обороны и защиты населения области. На все действия по данной ситуации ушло четыре часа. Разлива ртути не обнаружилось. Пострадавших нет.