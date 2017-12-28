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Музей маршала Конева откроется в одной из школ Тверской области

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Школа в поселке Мермерины Калининского района Тверской области в следующем году получит звание «Имени Маршала Советского Союза Конева Ивана Степановича». Об этом объявлено на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию со дня рождения командующего. 

Как сообщают Тверские ведомости, в образовательном учреждении появится музей, посвященный Коневу. Предполагается включить в программу внеклассных занятий уроки, посвященные полководцу. Ранее в деревне Поддубки Калининского района был установлен бюст маршала. Его имя носит также одна из улиц Твери.

Напомним, в июле 1943 года Конев назначен командующим войсками Степного фронта, во главе которого сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе 1943 года войска Степного фронта Конева освободили Белгород и Харьков, в сентябре 1943 года — Полтаву и Кременчуг, действуя в ходе Полтавско-Кременчугской операции. В конце сентября 1943 года его армии с ходу форсировали Днепр.

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