ФАС отчиталась о мониторинге цен на продукты перед Новым годом

ФАС не обнаружила крупных нарушений при ежегодном мониторинге роста цен на продукты перед Новым годом, сказал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

Он пояснил, что ФАС проводит определенное количество проверок, чтобы выявить картельные сговоры.

«В целом какие-то противоправные действия мы стараемся пресекать, нарушений много, но они мелкие. Что-то вселенского мы не обнаружили», — приводит слова Артемьева RNS.

Вместе с тем чиновник посетовал, что ФАС вряд ли сможет изменить ситуацию с ростом цен на продукты, поскольку люди покупают подарки к празднику, что приводит к моментальному росту спроса в новогодние дни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Ведомство советует остерегаться уротропина в составе деликатеса и по возможности не покупать его с рук.

Как предупредил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, перед праздниками все будут пытаться сбывать все «неликвиды» и за этим надо очень серьезно следить.