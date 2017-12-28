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Спасатели доставляют продукты жителям островов на Псковском озере

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В течение нескольких дней сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области привозят продукты и товары первой необходимости на острова в Псковском озере. Иногда жителей островов Колпино и Каменка доставляют в магазин, чтобы они смогли сделать покупки самостоятельно. Население заблокировано из-за непрочного льда, выход на который запрещен с 23 декабря.

Спасатели используют катера и суда на воздушной подушке, чтобы люди вовремя получали лекарства, письма и пенсии. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В случае необходимости осуществляется перевозка врачей и других специалистов. Также с островов увозят людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь.

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