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Напавшим на прохожего с игрушечным пистолетом хулиганам грозит 10 лет

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В суд Благовещенска передано дело двух подозреваемых в нападении на прохожего. Статья — «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Несмотря на то что нападавшие угрожали своим жертвам игрушечным пистолетом, им грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает ресурс asn24.ru.

Инцидент произошел 9 ноября. Двое местных жителей, находясь в нетрезвом состоянии, напали на случайного прохожего. При себе у них был пневматический пистолет и пистолет-игрушка, а на головах — вязаные шапки с прорезями для глаз. Молодые люди несколько раз выстрелили в прохожего, однако денег от него так и не получили.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, однако оперативно были задержаны полицией.

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