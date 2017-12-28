Экс-совладелец «Меньшевика» доставлен в Пресненский суд Москвы

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший в среду стрельбу на предприятии, доставлен в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В результате стрельбы на фабрике скончался один человек. Суд должен избрать меру пресечения для Аверьянова, которого обвиняют в убийстве.

Сам бывший совладелец фабрики классифицирует свои действия как допустимую самооборону.

Ранее Аверьянову были предъявлены обвинения в убийстве. Стрельба на фабрике «Меньшевик» произошла в среду утром. Аверьянов из охотничьего карабина «Сайга 410К» произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы скончался охранник. Задержать бывшего владельца предприятия удалось на следующий день, он скрывался в подвале складского помещения бывшей типографии газеты «Правда».