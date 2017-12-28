Родители не могут посещать утренники детей в Нефтеюганске

Новогодние утренники в детских садах под запретом для посещения родителей в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба мэрии.

Родителям детей, которые посещают детские сады, запретили присутствовать на новогодних утренниках. Объясняется это тем, что в городе на данный момент высокий уровень заболеваемости ОРВИ, и чтобы не распространять инфекцию, решено исключить взаимодействие детей со взрослыми, сообщило ИА «Ура.ру».

Решение мэрии обусловлено постановлением санитарно-противоэпидемической комиссии. Родители детсадовцев возмущены таким методом борьбы с ОРВИ, и некоторые уже обратились в прокуратуру города с прошением рассмотреть законность такого ограничения.