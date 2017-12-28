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Напавшие на таможенника в Ленобласти отказались давать показания

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Фото: 78
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Мужчины, совершившие нападение на сотрудника таможенной службы МАПП Торфяновка в Ленобласти, задержаны на двое суток по 91-й статье УПК. Оба отказываются давать показания, пользуясь 51-й статьей Конституции РФ. Следователи готовят материалы для ходатайства в суд об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Об этом сообщает телеканал «78»

Напомним, в ночь на 27 декабря водитель микроавтобуса и его пассажир вытолкнули из своей машины сотрудника таможни, затем сбили шлагбаум и скрылись. Позднее автомобиль был обнаружен на проселочной дороге в Торфяновке. Нарушителями оказались гражданин России Николай Шуляр и гражданин Финляндии Великайнен Кристьян Грегори. Позже они сами пришли на Выборгскую таможню. Расследуется уголовное дело.

25 декабря сообщалось, что сотрудники таможни в Калининградской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Польшу партию янтаря. Мужчина пытался проехать на автомобиле Nissan Almera Tino через погранпереход Мамоново–Гжехотки.

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