В Кремле на награждении военнослужащих Вооруженных Сил РФ, принимавших участие в антитеррористической операции в Сирии, президент Владимир Путин заявил, что с террористами не надо церемонится. Глава государства четко дал понять: сотрудникам наших спецслужб следует «действовать решительно, в плен никого не брать», если возникает опасность для их жизни и здоровья.

В этой связи рядовому гражданину первым делом вспоминается знаменитое высказывание Владимира Путина том, что террористов надо «мочить в сортире». Однако тогда оно имело несколько иной смысл. Оно означало, что мы будем искать террористов до конца, найдем их, где-бы они ни спрятались. Надо учитывать исторический фон – шла вторая чеченская кампания, на российской территории воевало много иностранных наемников. Лидеры бандформирований бежали за границу. И они должны были знать, что их достанут в любой точке земного шара.

Так поступали и поступают, например, израильские спецслужбы. Там не принято оставлять террористов в живых – это дело принципа. Такая тактика была выбрана не случайно – она нужна для устрашения всех будущих террористов. Чтобы потенциальные преступники знали заранее – живыми они не останутся ни при каких условиях.

У российских спецслужб тактика была другая. До определенного момента мы даже патрон в патронник не досылали, чтобы во время операции не произошло случайного выстрела, который может спровоцировать ненужное кровопролитие. Мы всегда давали террористам шанс одуматься. Вышедший с поднятыми руками террорист будет взять в плен. Тот, кто забаррикадируется и откроет огонь – будет уничтожен. Были операции, когда сотрудники наших спецслужб, даже врываясь в салон захваченного авиалайнера, где были люди, держали свое оружие на предохранителе. Была надежда, что взявшие заложников бандиты дрогнут, не станут стрелять.

Сейчас террористы стали жестче и агрессивнее.

Нынешнее заявление Владимира Путина предназначено для своих, для профессионалов. Именно так его и нужно трактовать. И суть его проста – нам надо беречь своих людей. Опытному офицеру сразу понятно, что вооруженный террорист окажет ожесточенное сопротивление и риск потерь среди группы захвата достаточно высок. Поэтому, если террориста проще уничтожить, не подвергая риску мирных граждан и личный состав, то действовать надо именно так. Брать террориста любой ценой, вступая с ним в рукопашный бой, не стоит.

У нас, в отличие от израильтян, больше гибкости. Жестких приказов уничтожить любой ценой, мы не получали – ни тогда, ни сейчас. Мы сначала ведем переговоры, выясняем есть ли заложники, предлагаем сдаться. Лишь потом применяем силу. Но никто не будет церемониться с преступником, если он отстреливается. Если в здании, где засели боевики, кроме них никого нет, наш спецназ не полезет на рожон, а подгонит танк и расстреляет здание.

Во время операции по захвату террористов все зависит от условий и оперативной обстановки. Но самое главное, что сейчас теракты происходят иначе, заложников уже не берут. Террористы зачастую сразу открывают огонь. Говорить в таком случае не о чем и не с кем. Террористов надо как можно быстрее уничтожить – и все. Такую тактику мы применяем сейчас, и это помогает избегать бессмысленных потерь.

Важно принимать адекватные сложившемуся моменту решения.

Во время теракта в «Норд Осте» были женщины-шахидки с поясами, начиненными взрывчаткой. Мы могли бы попытаться схватить их. Но мы знали, что они могут одним движением привести в действия бомбу. Верное решение в таком случае одно – уничтожить. Только так можно сохранить жизни гражданского населения и сотрудников спецслужб.

Автор – генерал-полковник, в прошлом – командир Группы «А», первый заместитель начальника Центра специального назначения ФСБ России