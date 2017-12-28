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Режим ЧС введен в одном из районов Приморья из-за снегопада и ветра

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Режим ЧС ввели в Ольгинском районе Приморья. Причина — последствия снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с.

В пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что у многоэтажек села Ветка и поселка Ольга сорваны крыши, кровля повреждена у школы и дома культуры.

Как ожидается, деньги на ликвидацию последствий  непогоды будут выделены из регионального бюджета. Руководству Ольгинского района в кратчайшее время необходимо подсчитать сумму причиненного ущерба.

Между тем Дальний Восток оказался под воздействием нового циклона. Он пришелся на Камчатку, Сахалин и в Хабаровск. Без света остались 15 населенных пунктов. В Южно-Сахалинске закрыта паромная переправа. Автомобильное движение прекращено на нескольких трассах. Ветер в регионе усилился до штормового.

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