Режим ЧС введен в одном из районов Приморья из-за снегопада и ветра

Режим ЧС ввели в Ольгинском районе Приморья. Причина — последствия снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с.

В пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что у многоэтажек села Ветка и поселка Ольга сорваны крыши, кровля повреждена у школы и дома культуры.

Как ожидается, деньги на ликвидацию последствий непогоды будут выделены из регионального бюджета. Руководству Ольгинского района в кратчайшее время необходимо подсчитать сумму причиненного ущерба.

Между тем Дальний Восток оказался под воздействием нового циклона. Он пришелся на Камчатку, Сахалин и в Хабаровск. Без света остались 15 населенных пунктов. В Южно-Сахалинске закрыта паромная переправа. Автомобильное движение прекращено на нескольких трассах. Ветер в регионе усилился до штормового.