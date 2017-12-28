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Мебельную фабрику реконструируют в «новой Москве»

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Мебельную фабрику «Домотека» в поселении Краснопахорское планируется реконструировать. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 декабря 2017 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для земельного участка по адресу: поселение Краснопахорское, село Красная Пахра (ТАО) для реконструкции объекта», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах, в настоящий момент общая площадь фабрики составляет 14,8 тыс. кв. м. Отмечается, что проект изменений будет вынесен на публичные слушания.

Сообщается, что также будет реконструирована мебельная фабрика «Феликс» на востоке Москвы. Ее площадь после обновления может вырасти в 5 раз.

Портал iz.ru писал о том, что в ближайшие годы в Москве будут строить гораздо больше жилых домов за счет бюджетных средств. В 2017 году в эксплуатацию введено около 3 млн кв. м жилья, из них за счет средств бюджета построено порядка 500 тыс. кв. м.

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