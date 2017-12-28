Поезд эвакуирован в Нидерландах из-за письма с угрозами

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов эвакуировали пассажиров поезда из-за полученного письма с угрозами. Поезд ехал из Амстердама в Берлин. «РИА Новости» сообщает, что пассажиров эвакуировали около станции нидерландского города Олдензал.

Поезд остался на станции, его обследуют кинологи и полицейские. Проверка идет из-за «подозрительной ситуации».

На этой неделе сообщалось, что полицейские Нидерландов задержали четырех человек, которых подозревают в террористической деятельности. Задержаны три гражданина страны и один швед.