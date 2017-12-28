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Строительство нового терминала аэропорта Симферополь завершено

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Строители закончили основные работы в новом терминале аэропорта Симферополь, соединив все конструкции в единый контур. Об этом сообщил заместитель директора генподрядчика компании «Аконс Про» Антон Чичканов. На завершение отделки фасада необходимо еще около месяца.

Внутренние инженерные сети здания выполнены на 93%. Продолжается благоустройство привокзальной площади. Об этом сообщает «Крыминформ». Здание будет располагаться по адресу: площадь Воссоединения, 1. Такое решение ранее приняли органы местного самоуправления.

Пропускная способность нового аэровокзала составит 3,65 тыс. пассажиров в час. В нем запланирована в том числе и зона международных вылетов. Новый терминал должен быть завершен уже весной 2018 года — к началу туристического сезона. Аэропорт на 49% принадлежит Республике Крым. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС. 

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