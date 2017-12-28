Минздрав РФ просят разобраться с очередью в глазную клинику в Иркутске

«Общероссийский народный фронт» просит Минздрав РФ разобраться с очередями в клинику глазных болезней в Иркутске. По мнению активистов, необходимо решить проблемы медучреждения, чтобы подобное не повторилось в других регионах.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ОНФ, там выяснили, что иркутская клиника не подключена к системе электронной записи. В итоге около 400 человек вынуждены были более часа мерзнуть на улице, чтобы попасть в список на прием.

«Назначить распределение талонов на один день месяца — грубейшая ошибка. Холл медучреждения не смог вместить всех. Как результат — дичайшая очередь из мерзнущих на морозе пациентов», — заявил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

В общественной организации предлагают создать профессиональный управленческий стандарт для всех учреждений здравоохранения.