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МИД обеспокоен решением Японии разместить ПРО США

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Намерение властей Японии разместить экомплексы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis Ashore вызывает серьезную обеспокоенность в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей». Дипломат отметила, что действия Токио — еще один шаг «в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США».

Размещение американских ПРО означает нарушение Вашингтоном договора РСМД, напомнила Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа заявила, что атака боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии является «срежессированной провокацией». 

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