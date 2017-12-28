Центр для одаренных детей могут создать в Пензенской области

Министр образования Пензенской области Александр Воронков предложил создать центр по подготовке одаренных детей. «Нужно готовить детей на базе вузов, так как необходимо чтобы к этому подключались ученые. Но вузы неохотно идут навстречу по разным причинам», — цитирует министра ИА «Пенза-Пресс».

В новом учреждении будут использовать современные технологии для обучения ребят. Региональное правительство рассмотрит эту инициативу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Якутия примет в 2018 году Международные интеллектуальные игры. Мероприятия пройдут с 8 по 15 июля в столице республики. В соревнованиях примут участие 1,5 тыс. учащихся из регионов РФ и стран мира. Одними из главных событий игр станут международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике, научная конференция-конкурс, а также соревнования по робототехнике «Игры роботов» и командной разработке программных приложений «IT-Хакатон» и 3D-моделированию.