Автобусами «ЛиАЗ» пополнился автопарк Брянска

Ключи от 20 новых автобусов «ЛиАЗ» были вручены водителям автопарка в Брянске.

Сегодня утром, 28 декабря, водителям вручил ключи от техники лично Александр Богомаз, губернатор Брянской области, после чего 20 автобусов ЛиАЗ-429260 выехали на улицы города. Автобусы прикреплены к двум маршрутам: 25 и 27. Каждый автобус способен осуществлять перевозку до 75 пассажиров, сообщила Интернет-газета «Брянские новости».

Губернатор отметил, что это первые автобусы, купленные на собственные средства бюджета области за 10 лет. До этого, в 2008 году, общественный транспорт приобретался посредством кредитования.

До апреля 2018 года планируется выпустить на маршруты еще 80 автобусов. На закупку будут использоваться предусмотренные для этого в бюджете области средства, сумма которых по поручению губернатора составляет 432,5 млн рублей.