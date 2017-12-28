В Иркутске в 2018 году построят еще один планетарий

В Иркутске в 2018 году появится городской планетарий с диаметром купола 11 м. Его построят на базе школы в местном Академгородке. Это будет уже второе подобное сооружение. Первый планетарий открылся в 2015 году на территории музейного комплекса «Ноосфера».

По словам руководителя проекта «Доступный планетарий» Дмитрия Семина, которые приводит ИА IrkutskMedia, чтобы появился проекционный купол, в проект школы пришлось внести изменения.

Планетарий будет рассчитан на 70 мест. Стоимость оборудования пока неизвестна, она будет определяться по итогам переговоров и корректироваться во время процедуры госзакупки. Предполагаемый бюджет — 100 млн рублей.

Агентство информирует, что астрономы из Иркутска намерены в следующем году учредить ассоциацию школьных планетариев России. Ее цель — содействие внедрению новейших технологий в образовательный процесс.

Первый планетарий был открыт в Иркутске еще в 1950 году. Он появился в здании Троицкого храма. Там даже находился прибор «Малый Цейсс», изготовленный известной немецкой фирмой. Однако в 1986 году планетарий закрыли на ремонт, но так и не открыли: здание было возвращено церкви.