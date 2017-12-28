Декабрь стал рекордсменом по высоте снежного покрова в Иркутске

Нынешний декабрь в Иркутске стал рекордсменом по высоте снежного покрова. Его максимальная высота была зафиксирована 20 декабря. В тот день она составила 46 см. Таким образом, в этот день был побит рекорд, который держался с декабря 1969 года. Тогда высота снежного покрова достигала 41 см.

По словам начальника отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Владимира Гонтаря, которые приводит ИА IrkutskMedia, с 1 декабря в Иркутске уже выпало 44 мм осадков, что составляет более двух месячных норм. А в ближайшее время ожидается еще один сильный снегопад.

Средняя температура с начала зимы в городе составила –9,5 градуса. Это выше средних многолетних значений почти на 2 градуса.

В середине декабря снегопад в Иркутске продолжался трое суток.