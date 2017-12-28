Прямой эфир

Декабрь стал рекордсменом по высоте снежного покрова в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нынешний декабрь в Иркутске стал рекордсменом по высоте снежного покрова. Его максимальная высота была зафиксирована 20 декабря. В тот день она составила 46 см. Таким образом, в этот день был побит рекорд, который держался с декабря 1969 года. Тогда высота снежного покрова достигала 41 см.

По словам начальника отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Владимира Гонтаря, которые приводит ИА IrkutskMedia, с 1 декабря в Иркутске уже выпало 44 мм осадков, что составляет более двух месячных норм. А в ближайшее время ожидается еще один сильный снегопад.

Средняя температура с начала зимы в городе составила –9,5 градуса. Это выше средних многолетних значений почти на 2 градуса.

В середине декабря снегопад в Иркутске продолжался трое суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку
В трех районах Сахалина введен режим ЧС из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017