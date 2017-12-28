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Пожар уничтожил частный дом в Ульяновской области

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Пожар уничтожил частный жилой дом в поселке Кубра Радищевского района в Ульяновской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.

Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 26 декабря, пожарной бригадой был принят вызов в 22:35. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что огнем уже занялись все постройки на участке. Ликвидировать пожар удалось через полчаса, сообщило 1ul.ru.

В результате пожара полностью сгорели жилой дом, баня, сарай и гараж, в котором находились два автомобиля — Chevrolet Niva и «УАЗ» — и снегоход. Сотрудники пожарной службы назвали наиболее вероятную версию причины пожара — неисправность дымохода печи в бане. Размер ущерба устанавливается. Сведений о пострадавших и погибших нет.

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