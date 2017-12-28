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МИД РФ прокомментировал решение Японии о размещении комплексов ПРО США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение властей Японии развернуть американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore негативно отразятся на мирном договоре между Москвой и Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между РФ и Японией и окажут негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора», — сказала Захарова.

Портал iz.ru писал о намерениях Японии начать собственное производство крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям. Первый прототип будет сконструирован к 2022 году.

Власти Японии заявили, что возможная дальность крылатых ракет будет составлять более 300 км, ее можно будет запускать с наземной пусковой установки, военных кораблей и боевых самолетов, например с истребителей.

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