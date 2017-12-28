Пропавший год назад тигр Восток вновь появился в заповеднике «Бастак»

Тигр по кличке Восток попал в фотоловушку, установленную на территории заповедника «Бастак» в ЕАО. Около года специалисты не могли его заметить, думая, что он покинул этот район.

Как уточняет ИА EAOMedia, изображение Востока удалось получить во время зимнего маршрутного учета животных. Он проводился с 20 по 23 декабря 2017 года. Восток был замечен сразу на нескольких фотографиях. Зоологи отметили, что тигр в хорошей форме.

Тигр Восток — это детеныш тигров Золушки и Заветного. Он родился в конце августа-начале сентября 2015 годк. Кличку ему выбрали путем онлайн-голосования.

Между тем, в мае фотоловушки в заповеднике «Бастак» зафиксировали нового амурского тигра. Таким образом, как сказали сотрудники заповедника, там уже обитают четыре диких кошки — три самца и одна самка.