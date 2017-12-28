Сенаторы предлагают учредить в России День военной присяги

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об учреждении в России Дня военной присяги. Парламентарии предлагают отмечать этот день 8 апреля.

Авторы инициативы, среди которых Ольга Ковитиди, Виктор Бондарев, Франц Клинцевич, Алексей Пушков, предлагают внести поправки в статью федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Как отмечают сенаторы, после распада СССР украинское правительство потребовало, чтобы 3 января 1992 года Черноморский флот принял военную присягу Украины, через день ЧФ отказался подчиниться этому требованию. В начале апреля 1992 года был подписан указ «О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота» и на кораблях флота были подняты Андреевские флаги.

По мнению авторов, таким образом в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сохранили верность военной присяге.

Портал iz.ru писал о том, что 5 декабря в России впервые отметили День волонтера. Указ о введении праздника президент РФ Владимир Путин 27 ноября.