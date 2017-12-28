Прямой эфир

Сенаторы предлагают учредить в России День военной присяги

0
Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об учреждении в России Дня военной присяги. Парламентарии предлагают отмечать этот день 8 апреля.

Авторы инициативы, среди которых Ольга Ковитиди, Виктор Бондарев, Франц Клинцевич, Алексей Пушков, предлагают внести поправки в статью федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Как отмечают сенаторы, после распада СССР украинское правительство потребовало, чтобы 3 января 1992 года Черноморский флот принял военную присягу Украины, через день ЧФ отказался подчиниться этому требованию. В начале апреля 1992 года был подписан указ «О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота» и на кораблях флота были подняты Андреевские флаги.

По мнению авторов, таким образом в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сохранили верность военной присяге.

Портал iz.ru писал о том, что 5 декабря в России впервые отметили День волонтера. Указ о введении праздника президент РФ Владимир Путин 27 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День победы над Японией просят учредить в России
Депутаты предлагают перенести празднование Дня России
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017