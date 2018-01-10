Не секрет, что сейчас существует проблема распространения информации о культурных мероприятиях, прежде всего на региональном уровне. В российских музеях, филармониях, домах культуры регулярно проходит множество событий, заслуживающих внимания публики, но знают о них куда меньше людей, чем хотелось бы. Да, у заведений культуры, даже провинциальных, есть свои сайты, но вряд ли все потенциальные посетители готовы регулярно заходить на них. Поэтому встает вопрос: как структурировать все новости, весь контент и помочь культурным учреждениям с его распространением.

Решение этой задачи взяло на себя Министерство культуры. К примеру, мы перезапустили портал «Культура.РФ», который развиваем с 2013 года. Для нас это не просто сайт, а многофункциональная платформа — воплощение глобальной стратегии работы Минкультуры в сети. И на этом примере можно рассмотреть, как мы представляем механизмы взаимодействия российской культурной среды со Всемирной паутиной.

Первоначально портал был системой разнообразных каталогов. Но теперь мы изменили концепцию представления информации и перешли к информационному ресурсу, на котором сочетается сервисная составляющая и мультимедийный контент. Новый портал соответствует ключевым потребностям аудитории: «Читать, смотреть, посетить» — можно почитать интересную статью или электронную книгу, просмотреть фильм или запись спектакля, выбрать выставку или мероприятие для посещения всей семьей.

Каждое учреждение имеет личный кабинет, где можно опубликовать и актуализировать информацию о самом учреждении, разместить фотогалереи, видеоконтент, но главное — актуальную афишу событий. Важно, что данные от учреждений культуры размещаются не только на портале, но и распространяются по различным информационным каналам. Во всех городах присутствия «Яндекс.Афиши» мы являемся информационным партнером, предоставляем сведения о событиях — выставках, спектаклях, лекциях и т.п. И таких партнеров у нас много. Совсем недавно на портале госуслуг появился раздел «Культурная жизнь региона» — это афиша событий, основанная на наших данных. Большое количество региональных сервисов пользуются этими сведениями. Мы передаем информацию всем заинтересованным бесплатно, в формате открытых данных.

Кроме того, на основе этих данных можно сделать мобильные приложения и каналы для популярных соцсетей. Например, Пушкинский музей разработал Telegram-бота с афишей своих мероприятий. Данные бот берет из нашей системы. То же самое может сделать любое учреждение культуры.

Но здесь встает одна из главных проблем: нехватка квалифицированных кадров «на местах». Учреждения культуры зачастую испытывают дефицит специалистов в сфере информационных технологий, интернет-маркетинга и социальных медиа. И отсюда — еще одна проблема: качество освещения деятельности учреждений культуры. Чтобы привлечь аудиторию, нужно правильно ей преподнести новость об открытии выставки или премьере спектакля. Недостаточно написать «Приходите к нам на спектакль». Необходимо сделать качественные фотографии, заинтриговать ярким и содержательным описанием.

Поэтому мы регулярно проводим вебинары и семинары, обучаем учреждения культуры правильно работать с соцсетями и описывать свои мероприятия, делимся опытом. Учреждения, достигшие наибольших успехов в области привлечения аудитории, делятся опытом с коллегами. Такие видеосеансы и встречи проводятся один-два раза в неделю. И отсюда следует еще одна составляющая интернет-стратегии Министерства культуры: развитие компетенций работников культуры, обучение их принципам взаимодействия с интернет-аудиторией.

Да, поначалу это отнимает у них время, и сама необходимость помимо базовых обязанностей заниматься еще и размещением информации на портале Министерства культуры может вызвать недовольство. Однако постепенно эта работа дается им всё легче, и в итоге публикация анонсов в единой системе, наоборот, экономит время, поскольку им не приходится вручную загружать данные на разные площадки и в соцсети.

Какие форматы и средства общения будут востребованы в будущем? Мы не знаем, ведь в IT-сфере постоянно появляются новые тренды. Но мы будем их использовать. Например, недавно мы сделали проект с дополненной реальностью — «Артефакт». Платформенное решение позволяет всем российским музеям делать выставки с элементами дополненной реальности. Виртуальные «экспонаты» и информацию о них можно увидеть на экране компьютера, а можно прийти в музей и с помощью мобильного устройства получить новые знания и впечатления.

Мы — за комплексный подход к присутствию учреждений культуры в интернете. С одной стороны, важно достойно представить наше культурное наследие в онлайн-среде. Но с другой стороны, наполнить виртуальное пространство произведениями искусства — не самоцель. Главная задача — привести людей в музеи, театры, дома культуры, привлечь внимание публики к их работе, рассказать о культурной жизни в стране.

Автор — советник министра культуры РФ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции