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Глава Крыма назвал слухи о своей отставке самой популярной темой

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Политик отметил, что только президент РФ и жители региона могут дать оценку его деятельности. Слухи о своей отставке Аксенов назвал нормальным явлением.

«Я вообще на это не обращаю внимания. Оценку мне может дать президент или крымчане», — сказал Аксенов. «Начиная еще со всех королевских дворов, самые популярные темы для обсуждения были: отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят», — цитирует его «Газета.ру».

«Буду честно выполнять свои обязанности до момента принятия решения руководством страны», — резюмировал глава Крыма.

Ранее в четверг Аксенов заявил, что в органах власти Крыма не исключены новые отставки, он напомнил, что за три года было уволено 39 республиканских руководителей и 11 глав муниципалитетов.

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