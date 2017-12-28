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Перинатальный центр почти готов к открытию в Тамбовской области

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Крупнейший перинатальный центр в Тамбовской области почти готов к открытию, сообщили в Управлении регионального здравоохранения.

Строительство перинатального центра завершилось. Сейчас проходит подготовительная важная часть перед открытием — закупка и установка медицинского оборудования, мебели. В прошлую субботу для сотрудников управления здравоохранения проходил субботник. Они ликвидировали оставшуюся грязь и мусор после строительства, сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Центр рассчитан на 150 мест и станет самым большим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом. Центр будет оборудован современным оборудованием и ему будут доступны новейшие достижения в сфере акушерства и неонатологии. По примерным подсчетам стоимость проекта составила более 2,6 млрд рублей. Областному бюджету финансирование проекта обошлось в более чем 500 млн рублей.

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