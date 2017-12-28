Запрет на анонимные комментарии в интернете введен в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, запрещающий пользователям анонимные комментарии в интернете. Документ под названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» подписан лидером страны в четверг, 28 декабря, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Размещение комментария возможно под псевдонимом, но полная анонимность исключена, так как владельцы сайтов должны идентифицировать сетевых комментаторов с помощью электронно-цифровой подписи на портале электронного правительства или с помощью SMS-идентификации.

Ранее лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешной военной операцией в Сирии.